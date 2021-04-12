В одном из промышленных предприятий сотрудники правоохранительных органов раскрыли огромную нарколабораторию, где была изъята самая крупная партия амфетамина.

В ходе спецоперации полицейские задержали участников преступной группировки, в составе которой были жители нескольких регионов.

Заблокирована деятельность и задержаны 8 участников межрегиональной преступной группы, которая занималась промышленным производством и массовым сбытом психотропного вещества амфетамин в особо крупных размерах.

Фото: Офис генпрокурора

Отмечается, что операция по задержанию преступников проводилась в 4 регионах Украины, в частности в Киеве, а также на территории Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей. Сбыт психотропных веществ проводился с помощью Telegram-каналов, а также интернет-магазинов. Злоумышленники ежемесячно реализовывали от 250 до 300 килограммов дурмана. "Клиенты" оплачивали товар криптовалютой.

Читайте также, в Одесской области правоохранители разоблачили мощную нарколабораторию. Трое мужчин в арендованном доме изготавливать амфетамин, его планировали продавать по всей территории Украины, а также за границей.

Кроме того, в Днепропетровской области задержали банду наркодилеров. В 7 автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые по оперативной информации готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области.

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