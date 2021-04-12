В Днепре правоохранители конфисковали рекордную партию наркотиков [ Редактировать ]
В одном из промышленных предприятий сотрудники правоохранительных органов раскрыли огромную нарколабораторию, где была изъята самая крупная партия амфетамина.
В ходе спецоперации полицейские задержали участников преступной группировки, в составе которой были жители нескольких регионов.
Заблокирована деятельность и задержаны 8 участников межрегиональной преступной группы, которая занималась промышленным производством и массовым сбытом психотропного вещества амфетамин в особо крупных размерах.
Фото: Офис генпрокурора
Отмечается, что операция по задержанию преступников проводилась в 4 регионах Украины, в частности в Киеве, а также на территории Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей. Сбыт психотропных веществ проводился с помощью Telegram-каналов, а также интернет-магазинов. Злоумышленники ежемесячно реализовывали от 250 до 300 килограммов дурмана. "Клиенты" оплачивали товар криптовалютой.
Читайте также, в Одесской области правоохранители разоблачили мощную нарколабораторию. Трое мужчин в арендованном доме изготавливать амфетамин, его планировали продавать по всей территории Украины, а также за границей.
Кроме того, в Днепропетровской области задержали банду наркодилеров. В 7 автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые по оперативной информации готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Бандитов задержали в их временной квартире
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе соберется на очередные онлайн-встречи
Возгорания начали распространятся 11 апреля
Погода в Украине в субботу, 10 апреля, будет действительно весенней
Контрафакт за границу пытались провести в багажнике автомобиля