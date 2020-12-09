На Одещині правоохоронці викрили потужну нарколабораторію. Троє чоловіків в орендованому будинку виготовляти амфетамін, його планували продавати по всій території України та за кордоном. Зловмисників вдалося затримати після того, як перша партія наркотиків була готова для продажу.

Під час Обшуку слідчі вилучили два кілограми марихуани, прекурсори, лабораторне обладнання та інші докази. Правопорушникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.