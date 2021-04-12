Профессор Пекка Йоусилахти из Финляндии опроверг пользу красного вина для здоровья человека. По словам ученого, никаких научных доказательств тому, что этот напиток благотворно влияет на организм, нет, передает newsyou.info.

Многие считают, что красное вино полезно для состояния сосудов и сердца. По словам Йоусилахти, главная угроза состоит в том, что в красном вине, как и в других алкогольных напитках, присутствует этанол. Этот одноатомный спирт опасен для человека. Определенных границ безопасного употребления алкогольных напитков для организма нет. Медики категорически не рекомендуют выпивать большое количество спиртного за раз. Это увеличивает угрозу развития ряда серьезных заболеваний. Помимо этого могут возникнуть и другие проблемы, в том числе социальные.

В вине действительно присутствуют антиоксиданты, однако это еще не повод для его употребления. Обеспечить организм полезными веществами помогут фрукты и овощи, причем, без вреда для организма. По словам ученого, их в одном бокале такого напитка не больше, чем в чашке кофе. При этом никакой пользы не несут и безалкогольные вина.

Профессор отметил, некоторые исследования действительно подтверждают, что красное вино в малом количестве помогает снизить уровень холестерина. Но это касается лишь людей без склонности к алкоголизму и с хорошей наследственностью. При этом финский ученый считает, что заметного благотворного эффекта от употребления красного вина добиться в любом случае не получится.

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