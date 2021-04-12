Скасувати не можна, продовжити? Термін локдауну в Києві спливає вже цієї п'ятниці. Та чи пролонгують карантинні обмеження або послаблять їх - вирішать у середу, 14 квітня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Водночас мер столиці Віталій Кличко переконаний: передумов для пом'якшення немає. На часі - загальнонаціональний локдаун.

Віталій Кличко, міський голова Києва: