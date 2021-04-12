Передумов для пом'якшення локдауну немає - Віталій Кличко [ Редактировать ]
Скасувати не можна, продовжити? Термін локдауну в Києві спливає вже цієї п'ятниці. Та чи пролонгують карантинні обмеження або послаблять їх - вирішать у середу, 14 квітня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Водночас мер столиці Віталій Кличко переконаний: передумов для пом'якшення немає. На часі - загальнонаціональний локдаун.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Покращення ситуації в якомусь одному регіоні, не означає подолання вірусу загалом. Бо відбувається постійна міграція людей. А відповідно і міграція вірусу. І ми будемо то виходити з червоної зони, то потім знову в неї потрапляти. Саме тому я і звернувся до уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун.
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