На Полтавщині потонули троє чиновників обладміністрації [ Редактировать ]
Трагедія на Полтавщині. Троє чиновників обладміністрації потонули в річці Ворскла. Чоловіки на моторному човні підпливли до шлюзу і перекинулися. Момент трагедії зафільмувала камера відеонагляду. Очевидці викликали рятувальників.
Та водолази дістали вже бездиханні тіла. Двоє загиблих працювали в Управлінні інфраструктури та цифрової трансформації обласної адміністрації. Третій був працівником Департаменту інфраструктури й туризму.
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