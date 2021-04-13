На Полтавщині встановили осіб, які два дні тому потонули в річці Ворскла. Це троє чиновників обладміністрації. За даними слідства, чоловіки на моторному човні підпливли до шлюзу і перекинулися.

Момент трагедії зафільмувала камера відеонагляду. Очевидці викликали рятувальників. Та водолази дістали вже бездиханні тіла.

Двоє загиблих працювали в Управлінні інфраструктури та цифрової трансформації, третій був працівником Департаменту інфраструктури й туризму.