COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
11 680 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 457 пацієнтів померли. Одужали більше 14 тисяч людей.
Найбільша кількість інфікувань у Києві - півтори тисячі. Далі йдуть Харківщина та Львівщина, - повідомили у МОЗ.
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