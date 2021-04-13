Поступово виходить з локдауну Чехія. В країні закінчився надзвичайний стан, який запровадили через пандемію. Він тривав півроку.

Молодші школярі повернулися за парти - щоправда, тест на ковід учням треба буде здавати двічі на тиждень. Також відчинилися бібліотеки, зоопарки і деякі крамниці.

Чехія - одна з найбільш постраждалих від пандемії країн у Європі. Показник смертності на мільйон населення там найвищий у світі.