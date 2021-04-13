Повітряна "швидка". На Львівщині санавіацією до лікарні швидкої допомоги доправили третю пацієнтку. У жінки діагностували інсульт, і кожна хвилина була на вагу золота. Як усе відбувалося?

У 82-річної жительки гірського району Львівщини медики попередньо діагностували інсульт. До найближчої лікарні - 140 кілометрів. А це 4 години каретою швидкої допомоги. Аби врятувати жінку, медики викликали гелікоптер.

У вертольоті двоє пілотів, працівники ДСНС і двоє медиків. Пацієнтку доставляють до Львова, у центр інсультів.

40 хвилин і гелікоптер сідає на вертолітний майданчик львівської лікарні швидкої допомоги. Тут на пацієнтку уже чекає медбригада. Жінку медики терміново забирають на діагностику.

Наталія Мотринець, завідувачка відділення комп'ютерної томографії Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги:

Ми дуже швидко проводимо комп'ютерну томографію для того, щоб виявити чи пацієнтки є крововилив. після того ми дуже швиденько проводимо ангіографію для того, щоб зрозуміти чи у нас заблокована велика судина головного мозку по якій кров не може текти до певної частини мозку.

Чим швидше медики доставлять пацієнта з інсультом у лікарню, тим більше шансів врятувати життя, - пояснюють лікарі. Цей час називають "золотим терапевтичним вікном".

Олег Самчук, гендиректор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги:

Це "золоте вікно" встигаєте вивести його з шоку, надати невідкладні реанімаційні заходи і вберегти життя пацієнта, якщо це інсульт.

Надавати допомогу пацієнтові під час транспортування гелікоптером у рази складніше, ніж у кареті "швидкої", - пояснює медик з шестирічним досвідом.

Володимир Ананєвич, лікар Львівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Складнощі пов'язані з обмеженим простором і збільшеною вібрацією, яка іде від двигуна гвинтокрила. Обмежений простір обмежений об'єм рухів, тобто свої рухи потрібно прорахувати наперед.

Один політ гелікоптера обходиться у 40 тисяч гривень. Для пацієнтів така медична послуга безплатна.

Андрій Васько, директор Львівського обласного центру медичної допомоги та медицини катастроф:

Кошти поданому, задіяно, гелікоптері ідуть через систему Державної служби з надзвичайних ситуацій, через екстрену медичну допомогу Львівської області і в кінцевому випадку пацієнт буде отримувати медичну допомогу в рамках програми медичних гарантій лікарні.

Згодом доправляти тяжкохворих на вертольотах медики планують у Київській та Черкаській областях.