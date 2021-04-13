Смартфоны, как правило, не являются выгодным вложением. Ведь спустя короткое время после приобретения мобильные устройства дешевеют очень стремительно.

Показательный пример с Samsung Galaxy S21 – всего за 30 дней смартфоны этой линейки упали в цене на 44,8-57,1%. Самым быстро "обесценивающимся" смартфоном был назван Samsung Galaxy S21 5G в модификации на 256 ГБ внутренней памяти.

Специалисты из SellCell проанализировали рынок и вместе с самым быстро дешевеющим смартфонов нашли самый выгодный аппарат, который дольше всех держится в цене. Им оказался iPhone 12 Pro Max в модификации на 128 ГБ памяти.

Apple iPhone 12 Pro Max - самый выгодный смартфон 2021 года

По данным экспертов, за первый месяц его стоимость снизилась всего на 3,6%, тогда как через пять месяцев этот показатель зафиксировался на отметке 18,1%.

Для сравнения, обычный iPhone 12 подешевел за пять месяцев с 18 до 33,7% – это самый быстро дешевеющий телефон Apple.

Если устройства Apple держатся в цене, хоть технологически немного уступают флагманам на Android, то почему топовые устройства Samsung дешевеют так быстро? Это банально и просто.

Статистика получена для рынка США, где лояльность пользователей к бренду Apple высока. Американцы не спешат переходить с iOS-устройств на Android. Они законсервативны в своих "ценностях" и предпочитают покупать устройства у надежных и хорошо раскрученных компаний.

Высокий спрос на бывшие в употреблении iPhone заставляет их терять в цене медленнее, чем другие устройства. Интересно, что опрос показывает, что 26% владельцев устройств Samsung готовы позже перейти на iPhone.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung предлагает владельцам iPhone ощутить "вкус" Android. В то же время эксперты выяснили, что владельцы смартфонов тратят космические суммы.