Рейтинги популярных смартфонов являются индикатором того, какие устройства больше всего нравятся потребителям, чем помогают с выбором. Аналитики из Omdia предоставили развернутый итоговый отчет по продажам мобильных устройств за 2020 год, которые покупали охотнее всех.

В список вошли десять смартфонов от популярных мировых брендов. Причем половину списка занимают устройства от Apple, четыре мобильных телефона от Samsung и один – от Redmi.

Самым продаваемым смартфонов прошлого года оказался iPhone 11, который приобрели в количестве 64,8 млн штук. Этот аппарат безусловно является бестселлером среди устройств эпохи коронавируса.

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Вторым в списке идет компактный Phone SE (2020) с показателем в 24,2 миллионов проданных штук. "Бронза" досталась iPhone 12 – у него 23,3 млн проданных устройств.

iPhone 11 - самый популярный смартфон в мире

Провальный по продажам iPhone 12 mini оказался на последнем месте. Причем тираж в 14,8 миллионов смартфонов почему-то в Apple считается "не популярным".

С полным список можете ознакомиться ниже:

iPhone 11 — 64,8 млн штук;

iPhone SE (2020) — 24,2 млн штук;

iPhone 12 — 23,3 млн штук;

Samsung Galaxy A51 — 23,2 млн штук;

Samsung Galaxy A21s — 19,4 млн штук;

Samsung Galaxy A01 — 16,9 млн штук;

iPhone 12 Pro Max — 16,8 млн штук;

Samsung Galaxy A11 — 15,3 млн штук;

Redmi Note 9 Pro — 15 млн штук;

iPhone 12 mini — 14,8 млнштук.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как внезапно смартфоны и планшеты оказались в опасности. В то же время несмотря на популярность устройств Apple, владельцы iPhone убегают на Android.