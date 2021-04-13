Проект будет реализован к 2023 году/ фото: kod.ru

Начиная с 2023 года в городе Дубай, который находится в Объединенных Арабских Эмиратах, начнут работать автомобили такси без водителя. Об этом на своей странице в Twitter заявил наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум.

По его словам, поставками беспилотных автомобилей такси будет заниматься американская компания Cruise, являющаяся подразделением General Motors. К назначенному году по Дубаю будет курсировать 4 тысячи автомобилей Origin. Таким образом, в городе 25% пассажиропотока припадет на беспилотные шаттлы.

Отмечается, что компания Cruise была основана в 2013 году как самостоятельное предприятие, однако в 2016 году ее выкупила General Motors. Сейчас компания занимается тестированием своей беспилотной разработки в США.

Читайте также, в Японии запустили первую беспилотную пассажирскую электричку. Поезд курсирует на участке протяженностью примерно 13 километров, в день он будет совершать по нему 12 рейсов, с самого начала в электропоезде будет находится машинист.

Кроме того, в городе Дубай, находящемся на территории Объединенных Арабских Эмиратов, власти решили создать космический суд. В обязанности новоиспеченного арбитража будет входить рассмотрение дел космической деятельности частных компаний.

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