Восстановление спроса на титановую продукцию на глобальных рынках ожидается аналитиками Group DF только со средины 2022 года.



Об этом сообщила пресс-служба Group DF в комментарии "Подробностям".



"Наши эксперты ожидают восстановление спроса на титановую продукцию на докризисный уровень только со средины 2022 года. Это оптимистический сценарий. Сейчас, когда на глобальном рынке идет значительное проседание, задача бизнесов подготовиться к росту в будущем. Поэтому мы активно обновляем технику и начали проведение горно-подготовительных работ для перехода на новые участки добычи", – подчеркнул Сергей Косенко, Председатель Обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК".



"Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК" – два крупнейших горно-обогатительных комбината в Житомирской области. Оба входят в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа. По данным пресс-службы Group DF, в первом квартале 2021 года два горнодобывающих комбината ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК" произвели 31 тыс. тонн ильменитового концентрата.



Ильменитовым руда, которая производится на комбинатах Группы является сырьем для изготовления титановой губки. С губки делают титановые детали для ракет и самолетов.



"Производственные планы полностью выполнены, все поставки продукции осуществлены в соответствии с заключенными контрактами. Сокращение объемов производства произошло из-за изменения рыночной конъюнктуры – глобального снижения спроса на титановую продукцию", – цитирует пресс-служба Group DF Сергей Косенко.



По его данным в 2021 году Дмитрий Фирташ уже инвестировал более 31 млн. грн в два ГОКа.



"Стратегия направлена на увеличение эффективности производства, улучшение показателей себестоимости и увеличение маржинальности бизнеса в целом", – говорит Сергей Косенко.



В рамках стратегии по развитию титанового бизнеса Group DF, акционер продолжает инвестировать в строительство еще двух новых ГОКов – Стремигородского ГОКа (Житомирская область) и Мотроновского ГОКа (Днепропетровская область).



В проект "Мотроновский ГОК" уже вложено около $150 млн. Планируемые проектные мощности предприятия оцениваются в 120 тыс. тонн ильменитового концентрата, 14 тыс. тонн циркониевого и 20 тыс. тонн рутилового концентрата.



Инвестиции в проект "Стремигородский ГОК" превысили 100 млн грн. На текущий момент проводятся проектно-изыскательные работы. После реализации первого этапа проекта, проектная мощность комбината составит около 500 тыс. тонн/год ильменитового концентрата и 150-200 тыс. тонн /год апатитового концентрата.



Ранее пресс-служба Group DF cообщала, что в первом квартале 2021 года средняя заработная плата на ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК" выросла на 13,5% и составила 14,6 тыс. грн. Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджеты разных уровней, выросла на 10,4% и составила 27,7 млн. грн.