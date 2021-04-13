Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі [ Редактировать ]
А вже у п'ятницю нарощення російських військ уздовж українських рубежів Володимир Зеленський обговорить з Емануелем Макроном. Президент летить до Парижа.
Розмову лідери країн проведуть за робочим обідом - у Єлисейському палаці.
по теме
Штати підтримують тісний контакт із союзниками в Європі, напередодні відбулися перемови
Пояснити провокації неподалік українського кордону закликали Росію і США. Речник Держдепу Нед Прайс зазначив: Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч із Україною перед спробами залякування з боку Москви
Ентоні Блінкен зауважив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії, і запевнив - США і надалі непохитно підтримують Україну
В Офисе президента Украины и Кремле объяснили отсутствие президента Украины на переговорах лидеров России, Франции и Германии, где обсуждалась ситуация на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заверил, что переговоры не были подменой "минского формата", в рамках которого переговоры проводятся с участием Украины
Американська преса вивідала: частина команди президента Байдена пропонує "пригальмувати" із новими санкціями проти Росії; з'ясувати спершу, чи не погіршать вони і без того непросту ситуацію на Донбасі