Байден та Путін провели телефонні переговори [ Редактировать ]
Україна у фокусі світової уваги. Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з Володимиром Путіним. На сайті Білого дому розмістили короткий виклад розмови.
Американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості. Причина стягування російських військ на український кордон.
Байден вкотре наголосив: США неухильно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
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Зупинити "Північний потік". У США вирішили призначити людину, яка координуватиме всі заходи з протидії проєкту, - спецпредставника Білого дому
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