Во вторник, 13 апреля пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет "Укринформ".

Так встреча пройдет в пятницу, 16 апреля, в Париже.

"Действительно президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в пятницу в Париже. Президенты сфокусируются на ситуации на Донбассе и на скоплении российских войск на границах Украины", - отметила Мендель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.

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