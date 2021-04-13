У Зеленского подтвердили встречу с Макроном [ Редактировать ]
Во вторник, 13 апреля пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет "Укринформ".
Так встреча пройдет в пятницу, 16 апреля, в Париже.
"Действительно президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в пятницу в Париже. Президенты сфокусируются на ситуации на Донбассе и на скоплении российских войск на границах Украины", - отметила Мендель.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.
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