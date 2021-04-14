Всесвітня організація охорони здоров'я закликає уряди країн припинити продаж живих диких тварин на продовольчих ринках. Адже вони можуть бути джерелом понад сімдесяти́ відсотків нових інфекційних хвороб у людей. Такий захід називають надзвичайним, однак необхідним.

Експерти організації після візиту до Уханя задля дослідження походження коронавірусу дійшли висновку, що недуга найімовірніше поширилася від кажанів до інших ссавців. А тоді вразила людей.

Фадела Чайб, спікерка ВООЗ: