Контейнеровоз залишиться в Суецькому каналі до виплати компенсації [ Редактировать ]
Судно "Евер Гівен" знову застрягло в Суецькому каналі. Цього разу за рішенням єгипетського суду. Там постановили, що контейнеровоз залишиться на стоянці в прилеглому озері, поки його японський власник не виплатить адміністрації каналу 900 мільйонів доларів компенсації.
"Евер Гівен" застряг на мілині 23 березня. Відновити рух протокою змогли лише за тиждень. На цей час було заблоковано сотні суден.
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