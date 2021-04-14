У Саудівській Аравії початок Рамадану відзначили традиційними бойовими танцями. Це давній ритуал, під час якого чоловіки високо підстрибують і стріляють собі під ноги.

Що символізує це дійство, та наскільки воно небезпечне? Розкажуть наші кореспонденти.

До спеціально обладнаного майданчика кав'ярні на околиці Таїфа з'їжджаються місцеві. Хто подивитися, а хто і взяти участь у давньому місцевому ритуалі - танцях з мушкетами. Під час нього чоловіки у традиційному вбранні кружляють, підстрибують та стріляють собі під ноги зі справжньої бойової зброї.

Колись цей танець виконували мало не всі чоловіки. Так залякували ворога і піднімали бойовий дух перед військовим походом. І справді виглядає дійство страхітливо і небезпечно.

Салман аль-Тувейрі, виконавець танцю з мушкетами:

Цей танець вважався танцем війни. Ще ми називаємо його танцем вогню і не вважаємо небезпечним. Звісно, якщо виконавець досить досвідчений. Це доволі популярний зразок нашої культурної спадщини. Усі, хто зберігає її, добре володіє зброєю і добре знає як саме з неї поводитися.

Нині танці з мушкетами супроводжують будь-яку знаменну подію від весілля до ювілею. Для танців використовують раритетні саморобні мушкети - джезайли. Їх часто застосовували під час англо-афганської війни два століття тому. Зазвичай зброя виготовлена із цінних металів та щедро оздоблена гравіюванням. Управлятися з нею вміють навіть хлопчаки. Ентузіасти справи змалечку залучають дітей до шанованого в тутешніх краях мистецтва.

Салман аль-Тувейрі, виконавець танцю з мушкетами:

Навчання дітей відбувається з використанням тієї самої зброї, але без бойових набоїв, заряд пороху - мінімальний. Відповідно до того як вони вчаться, складність зростає.

Щоправда, охочих брати участь у видовищному ритуалі останнім часом дедалі меншає. Бо трапляються і нещасні випадки. 7 років тому на одному зі святкувань учасник випадково застрелив товариша. Понад рік танці з мушкетами були під забороною. Однак їх таки відновили. Так Саудівська Аравія намагається зберегти своє неповторне обличчя на тлі стрімкої модернізації суспільного життя.