У ВООЗ закликають припинити торгівлю дикими тваринами [ Редактировать ]
Всесвітня організація охорони здоров'я закликає уряди країн припинити продаж живих диких тварин на продовольчих ринках. Адже вони можуть бути джерелом понад сімдесяти́ відсотків нових інфекційних хвороб у людей. Такий захід називають надзвичайним, однак необхідним.
Експерти організації після візиту до Уханя задля дослідження походження коронавірусу дійшли висновку, що недуга найімовірніше поширилася від кажанів до інших ссавців. А тоді вразила людей.
Фадела Чайб, спікерка ВООЗ:
Від початку поширення COVID-19 ми дали сотні рекомендацій, тож це ще одна з них. Важливо пам'ятати, що більшість нових інфекційних хвороб походить від тварин. І заборона продажу живих ссавців для вживання їх в їжу знизить імовірність поширення вірусів у майбутньому. Це не нова ідея, однак пандемія та масштаби її наслідків привернули увагу до цієї загрози.
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