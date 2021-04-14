NASA відклала політ безпілотника з марсохода [ Редактировать ]
Космічна агенція NASA вже вдруге відклала перший політ безпілотника з марсохода Персеверенс. Нову дату повідомлять наступного тижня. Доти мають намір оновити програмне забезпечення вертольота-безпілотника.
Під час першого польоту дрон планують підняти на висоту 3 метри. Апарат оснащений двома камерами і здатен зависати в повітрі на 20-30 секунд для фільмування місцевості.
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