Масштабні антитерористичні навчання на Харківщині розпочала СБУ. Особливу увагу приділять прикордонним районам.

Тренування проходять в умовах, максимально наближених до реальних: з бойовою зброєю, військовою технікою техніку та радіотехнічними засобами. На окремих територіях області можуть вводити обмежувальні заходи, перевіряти документи та транспорт.

Служба безпеки просить громадян носити при собі документи, що посвідчують особу, і бути особливо пильними. Принагідно нагадала, щоб люди повідомляли на "Телефон довіри", якщо зустрінуть осіб, які виявляють інтерес до військових об'єктів, транспортної інфраструктури, будівель органів влади.

Триватимуть навчання до кінця травня.