Піски, Світлодарськ і Золоте-4: так виглядає сьогоднішня географія обстрілів на передовій. Противник не припиняє нагнітати ситуацію.

Останнім часом бойовики активно застосовують так зване "дистанційне мінування". Це коли пострілом із гранатомета на нашу територію закидають заборонені всіма конвенціями протипіхотні міни. Дві такі сьогодні виявили біля Майорська, де розташований пункт пропуску на окуповану територію.

Пункт пропуску на непідконтрольну територію "Майорск", що під Горлівкою. Саме в цьому місці дрони російських найманців скинули декілька мін ПОМ-2 з повітря. Ці міни при встановлені як павуки випускають шнури детонації і розмінувати їх можна лише шляхом підриву. В результаті підриву один український солдат загинув. Інші ворожі міни вдалося нейтралізувати.

Ігор Заруднев, заступник командира Краматорського прикордонного загону:

Близько 5 години ранку, прикордонники спочатку почули рух літального апарату, потім вони побачили, що таким чином дистанційно була встановлена міна.

Адже пункт пропуску щодня проходять цивільні. Останні роки, попри будь-які загострення, тут було тихо. Лише через пильність наших вояків - це мінування не забрало життя мирних жителів.

Ігор Заруднев, заступник командира Краматорського прикордонного загону:

З нашого боку КПВВ працює і люди які живуть між КПВВ і тимчасово окупованою територією переміщуються щоденно. І такі дії з боку формувань РФ не тільки наражають на небезпеку прикордонників, але і простих жителів.

Неподалік від пункту пропуску знаходиться ось ця водокачка - вона забезпечує питною водою тисячі людей на непідконтрольній території. Зараз стратегічний об'єкт у повній владі бойовиків. Прикриваючись ним, вони обладнали там свої вогневі точки. І саме звідси щотижня вбивають українських вояків. Днями російські снайпери застрелили ще одного нашого солдата.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Він був вбитий пострілом з водокачки. Він ніс службу на спостережному пості - і був одиночний постріл, і він отримав поранення, не сумісне з життям.

Попри лють і жагу помсти, стріляти по ворожих позиціях наші не можуть. Стратегічний об'єкт, на жаль, є чудовим прикриттям для бойовиків.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Близько місяця тут проходить ескалація - саме з боку водокачки проходять всі обстріли та мінування позицій, працюють снайперські пари, які наносять втрати. Ми не можемо по ній працювати, тому що вразі її ураження - ми призведемо до гуманітарної катастрофи в регіоні.

Лишається тільки краще маскуватися. Але це не завжди спрацьовує. Що ж до загальної ситуації: минулої доби один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення. Бойовики не менше п'яти разів накривали українські позиції.