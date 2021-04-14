Опубликована интерактивная карта бомбоубежищ в Киеве [ Редактировать ]
Источник: Радио Свобода
Киевская городская государственная администрация обновила интерактивную карту с адресами подземных бомбоубежищ в украинской столице. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА в Facebook.
Мэрия информирует, что для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Он включает:
- убежища гражданской защиты;
- подземное пространство метрополитена;
- подвальные помещения жилых домов;
- подземные паркинги;
- другие сооружения подземного пространства.
Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений, в случае необходимости, должны обеспечить свободный доступ людей для укрытия.
Карта бомбоубежищ в Киеве доступна по ссылке.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что бомбоубежища в Украине приватизировали и превратили в овощебазы и склады.
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