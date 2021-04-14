Киевская городская государственная администрация обновила интерактивную карту с адресами подземных бомбоубежищ в украинской столице. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА в Facebook.

Мэрия информирует, что для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Он включает:

убежища гражданской защиты;

подземное пространство метрополитена;

подвальные помещения жилых домов;

подземные паркинги;

другие сооружения подземного пространства.

Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений, в случае необходимости, должны обеспечить свободный доступ людей для укрытия.

Карта бомбоубежищ в Киеве доступна по ссылке.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что бомбоубежища в Украине приватизировали и превратили в овощебазы и склады.