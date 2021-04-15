Українські учні, які найкраще складуть ЗНО, отримають по десять тисяч гривень стипендії Президента України. Про це повідомив Прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль.

За його словами, цьогоріч на стипендію можуть розраховувати двісті сімдесят школярів, які отримають найвищі результати з зовнішнього незалежного оцінювання. Вона буде виплачуватися щомісяця протягом року.

Окрім цього, грошову винагороду отримають переможці всеукраїнських учнівських та міжнародних олімпіад. Відповідно - по 20 та 100 тисяч гривень.