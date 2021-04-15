Новые санкции США могут коснуться суверенного долга России - СМИ [ Редактировать ]
Новый пакет антироссийских санкций, который планируют ввести США, может коснуться суверенного долга России. Его могут объявить уже сегодня.
Издание пишет о возможной высылке ограниченного числа российских дипломатов, о чем сообщали и некоторые другие американские СМИ.
В феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что "это будут не просто санкции", они будут включать "сочетание видимых и невидимых инструментов".
Ограничения на суверенный долг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации, поскольку кредиторы опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков. Соединенные Штаты использовали аналогичные методы, в частности, против Ирана.
Ранее "Подробности" сообщали, что США вводят новые санкции против России.
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