Новый пакет антироссийских санкций, который планируют ввести США, может коснуться суверенного долга России. Его могут объявить уже сегодня.

Издание пишет о возможной высылке ограниченного числа российских дипломатов, о чем сообщали и некоторые другие американские СМИ.

В феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что "это будут не просто санкции", они будут включать "сочетание видимых и невидимых инструментов".

Ограничения на суверенный долг влияют на способность страны привлекать долларовые облигации, поскольку кредиторы опасаются быть отрезанными от американских финансовых рынков. Соединенные Штаты использовали аналогичные методы, в частности, против Ирана.

Ранее "Подробности" сообщали, что США вводят новые санкции против России.