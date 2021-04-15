Расследование Национальной полицией дела о ДТП в Киевской области, в котором главный детектив Национального антикоррупционного бюро, кум руководителя НАБУ Артема Сытника Андрей Калужинский на смерть сбил человека продолжается. Об этом сказано в ответе Офиса генпрокурора на запрос издания "Страна", пишет Деловая столица.



"Офис генерального прокурора Украины обеспечивает процессуальное руководство в уголовном производстве №12018000000000375 от 20.06.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК Украины. С момента внесения сведений в ЕРДР в упомянутом уголовном производстве не принималось решение о его закрытии", - сказано в ответе Офиса генпрокурора.



В ведомстве добавили, что следователи Главного следственного управления Национальной полиции продолжают досудебное расследование.



Как отмечает издание, Андрею Калужинскому дважды удавалось избежать ответственности за это преступление. Речь идет о ДТП в 2005 году в Обухове Киевской области, в котором тогда еще сотрудник прокуратуры Обуховского района сбил 47-летнего Николая Ткаченко. Пешеход от полученных травм скончался на месте.