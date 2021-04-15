Чотири розрахунки майже місяць готуються до спільних навчань з колегами

У Київській області відбулися масштабні навчання артилеристів. Так досвідчені бійці сухопутних військ, що пройшли війну на сході, завершують підготовку до спільних травневих навчань із партнерами з блоку НАТО. Побували на полігоні і наші кореспонденти.

Це гармати, які мають квіткову назву "Гіацинт". Калібр сто п'ятдесят два міліметри. В батареї - чотири гармати. Б'ють прицільно, як снайперська гвинтівка, на відстань до двадцяти восьми кілометрів.

Чотири розрахунки майже місяць готуються до спільних навчань з колегами - артилеристами з країн Нато. Всі наші гармаші мають досвід справжньої гарячої війни на сході України. Багатонаціональні навчання "Дайнемік фронт 2021"відбудуться з 11-го до 18 травня у Німеччині, Польщі та Туреччині. Також долучиться і Данія. Зокрема під керуванням штабу НАТО - українські батареї працюватимуть разом із поляками на полігоні поблизу міста Торунь.

Микола Приходько, старший офіцер окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ України:

Ми приймаємо участь вперше я думаю шо нашим західним партнерам є шо понавчатися. У нас колосальний бойовий досвід.

За діями українців пильнує офіцер канадської армії - Грегорі Гарбер. Передає свій досвід та переймає бойовий український

Грегорі Гарбер, капітан канадської армії:

Судячи з того, що ми бачили під час підготовки українських артилеристів, у нас все більше і більше спільного. Ми вражені тим, що більшість військовослужбовців була в зоні ООС.

Дмитро Ющенко старший офіцер окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ України:

Це перший раз перший прецедент коли наші збройні сили будуть сумісно виконувати завдання саме артилерійські підрозділи разом з країнами партнерами на території іншої держави. Загальне керівництво здійснюють США разом із підрозділами Польщі та України.

І з другого травня 85 бійців мають вирушити на навчання "Дайнемік фронт 2021".