Холдинг Виталия Антонова "Универсальная инвестиционная группа" и входящие в него концерн "Галнафтогаз" и группа ОККО "нагрели" государственный бюджет на несколько миллиардов гривен. Все это в период активизации боевых действий на Донбассе, нехватки денег на вакцины и коронакризиса, сообщает 5 канал.

Для уклонения от уплаты налогов холдинг использует так называемые налоговые "скрутки". С их помощью в бюджет не доплатили 5,5 млрд грн налогов. Кроме этого, холдинг получил возмещение из бюджета 360 млн грн "липового" НДС. Львиную долю НДС "скрутили" через торговлю топливом ОККО.

"Группа компаний ОККО грабит страну на миллиарды. А коррупционные схемы прикрывает налоговая инспекция. В то время, когда война на Востоке не утихает и гибнут десятки молодых бойцов. Пандемия забирает жизни тысяч людей, больницы переполнены тяжелобольными. Когда президент неоднократно просит большой бизнес помочь государству в борьбе с коронавирусом. Но не все предприятия Украины в сложное для нее время готовы протянуть руку помощи, наоборот продолжают нещадно опустошать казну", - говорится в сюжете.

Как объяснил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, топливо - удобный товар для "скруток", поскольку его можно "привязать" фактически к любому производству. Значительный объем всех налоговых махинаций с возмещением НДС приходится именно на операции с топливом и/или зерном. Например, компания "ОККО-Ритейл" специализируется на розничной торговле топливом и параллельно занимается оптовой торговлей и экспортом зерна, молочных продуктов и тд. Через такой нетипичный экспорт компания уклоняется от уплаты НДС. По такой же схеме действует "ОККО-Бизнес контракт". Обе компании не доплатили НДС на сумму 329,3 млн грн и 21,9 млн грн соответственно. В целом за 9 месяцев 2020 года группа ОККО не выплатила 200 млн грн одного лишь НДС. Как говорит экономист Олег Гетман, "скрутчики" НДС как правило уклоняются от уплаты налога на прибыль, проводят операции кешем и выплачивают зарплаты в конвертах.

При этом ГФС не может не знать о происходящих в холдинге Антонова "скрутках", ведь именно служба при помощи специальной программы СМКОР контролирует, что каждая компания купила, а что продала. Кроме того, ранее СМИ писали, что к "крышеванию" налоговых "скруток" Галнафтогазом и ОККО причастен лично глава ГФС Вадим Мельник. 5 канал направил информационные запросы в ГФС и другие контролирующие органы с вопросом о последней налоговой проверке Универсальной инвестиционной группы. Запрос также отправлен в Галнафтогаз.

12 апреля у здания ГФС в Киеве активисты организации "Стоп коррупции" провели акцию протеста, чтобы привлечь внимание к разворовыванию госбюджета в период пандемии, коронакризиса и обострения на фронте. "Бизнес, который и так зарабатывает миллиардные прибыли в это непростое для страны время должен наоборот помогать удержать экономическую стабильность, решает цинично и нагло грабить казну Украины", - говорится в сюжете.