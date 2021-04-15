Байден ввел пакет санкций против России [ Редактировать ]
В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден спустя два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным ввел ряд санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент США подписал указ о новых санкциях против России.
В частности, США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.
Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц России за вмешательство в выборы США.
Кроме того, американским финансовым учреждениям запрещается приобретать российские долговые обязательства.
Ранее сообщалось, что российские войска на границе с Украиной встревожили Германию и Францию. Также мы писали о том, что в Кремле объяснили стягивание войск к границе Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор
В четверг, 15 апреля, в Соединенных Штатах Америки приняли решение выслать десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне
В четверг, 25 марта, американский президент Джо Байден провел первую публичную пресс-конференцию в качестве лидера США
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерение баллотироваться на второй срок
В четверг, 15 апреля, в НАТО поддержали санкции, которые США объявили в отношении России