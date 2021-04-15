В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден спустя два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным ввел ряд санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США подписал указ о новых санкциях против России.

В частности, США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц России за вмешательство в выборы США.

Кроме того, американским финансовым учреждениям запрещается приобретать российские долговые обязательства.

Ранее сообщалось, что российские войска на границе с Украиной встревожили Германию и Францию. Также мы писали о том, что в Кремле объяснили стягивание войск к границе Украины.

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