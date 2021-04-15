Чехія запропонувала Прагу в якості майданчика для переговорів Байдена і Путіна [ Редактировать ]
Чехія запропонувала Прагу в якості майданчика для переговорів Джо Байдена і Путіна.
Нагадаємо, Байден у телефонній розмові запропонував останньому зустрітися найближчими тижнями. Подробиці розмови повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен.
Тим часом ескалацію на сході України напередодні обговорили в НАТО. Усі 30 країн-учасниць Альянсу стурбовані найбільшим за останні 7 років нарощуванням Москвою військ біля українського кордону. Зауважили і стриманість Києва у відповідях на провокації агресора. Союзники вимагають від Росії кроків для зниження напруженості.
Йенс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:
Союзники повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити агресивні провокації і дотримувати міжнародних зобов'язань.
Ллойд Остін, міністр оборони США:
Ми і далі дуже уважно моніторимо активність на українсько-російському кордоні, так само тривають і консультації з нашими партнерами. Ми закликаємо Москву бути прозорішою у своїх діях.
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