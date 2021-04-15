Чехія запропонувала Прагу в якості майданчика для переговорів Джо Байдена і Путіна.

Нагадаємо, Байден у телефонній розмові запропонував останньому зустрітися найближчими тижнями. Подробиці розмови повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Тим часом ескалацію на сході України напередодні обговорили в НАТО. Усі 30 країн-учасниць Альянсу стурбовані найбільшим за останні 7 років нарощуванням Москвою військ біля українського кордону. Зауважили і стриманість Києва у відповідях на провокації агресора. Союзники вимагають від Росії кроків для зниження напруженості.

Йенс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Союзники повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити агресивні провокації і дотримувати міжнародних зобов'язань.

Ллойд Остін, міністр оборони США: