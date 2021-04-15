Спутник Илона Маска оказался на волоске от "космического" ДТП (видео) [ Редактировать ]
Спутник интернет-компании Starlink, принадлежащей Илону Маску чуть не врезался в своего "коллегу" из Великобритании под названием OneWeb.
Британский спутник работает на орбите 1200 километров, тогда как Starlink - на 402 километрах, однако OneWeb запустили свои аппараты, которые проходили через орбиту Starlink и имели высокий риск столкнутся с интернет-спутниками Маска.
Отмечается, что через несколько дней после запуска британский аппарат пролетал на расстоянии всего 60 километров от американского, по космическим меркам такое расстояние считается ничтожно малым и очень опасным. Если бы столкновение все таки произошло бы, то обломки устройств стали бы опасным космическим мусором.
Читайте также, SpaceX вывели на орбиту партию интернет-спутников, для этого из мыса Канаверал в американском штате Флорида была запущена ракета Falcon 9. Это стало 24 выводом на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта.
Кроме того, в космосе спутник NASA едва не столкнулся со спутником Марса. Специалисты из Лаборатории реактивных двигателей NASA отдали команду спутнику MAVEN, исследующему атмосферу Марса, увеличить скорость, чтобы сойти с траектории.
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