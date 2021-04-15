Поки що українців щеплять китайським "Коронаваком". Сьогодні була черга спортсменів. Перші дози отримали атлети, які представлятимуть Україну на Олімпійських і Паралімпійських іграх у Токіо цього літа.

Вболівали за них міністр та журналісти.

Медсестри Ніна, Надія та Людмила сьогодні втрьох вимірюють температуру на вході в столичну поліклініку. Кажуть, такого напливу відвідувачів давно не було. У закладі імунізують проти коронавірусу спортсменів.

Аби знайти кабінет щеплення сьогодні вказівки нам не потрібні. Йдемо по слідах моїх колег.

Зранку в черзі п'ятнадцять членів національної збірної з кульової стрільби. Олімпійський чемпіон 2008 року Олександр Петрів вакцинується першим. Цього року він знову представлятиме Україну на Олімпійських іграх у Токіо.

Олександр Петрів, чемпіон Олімпійських ігор:

Налаштований знову перемогти. Звичайно, краще не робити ніяких щеплень, але якщо така ситуація в світі - мусимо робити.

За процедурою щеплення разом з пресою спостерігав і міністр Максим Степанов.

Як самопочуття? - Все добре! Прекрасно себе почуваю! - Пів години вже пройшло? - Пів години вже пройшло, так.

Друга доза китайського "Короноваку" на Олександра чекатиме через 28 днів. Її автоматично закріплюють за чоловіком. Бо вакциною іншого виробника замінити не можна, на відміну від індійського "Ковішилду"

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

У зв'язку з тими проблемами, які виникають зараз з поставками зі зривом контрактів по вакцинам, ми відразу закріплюємо другу дозу, тобто ці 215 тисяч доз ми відразу поділили на два.

Слідом за командою щепиться й тренер Олександр Камінський. Каже: на спортивний календар вакцинація не вплине.

У нас через п'ять днів поїздка в Польщу - отам ми і розберемося.

А вже пообіді на вакцинацію вишикувалися паралімпійці. Збірна з голболу та веслування. Вони виступатимуть на іграх у Токіо наприкінці літа. Серед них Роман Полянський - один із лідерів світового паралімпійського руху.

Чоловік щойно прилетів із чемпіонату Європи, який відбувався в Італії. Там здобув золото. Каже, вся українська збірна виступила достойно.

Роман Полянський, чемпіон Паралімпійських ігор, багаторазовий чемпіон світу та Європи:

Благодаря близким и команде, то что есть такие люди, мы можем делать то, что мы сейчас делаем. Если у нас этого не будет, мы не сможем сосуществовать в реальных условиях. Вы же понимаете, сейчас жесткие условия. Я хочу сказать, чтобы все выздоравливали, всем 36 и 6!

На дві делегації спортсменів, які поїдуть у Токіо, загалом виділили 1500 доз китайської вакцини.

В'ячеслав Черненко, директор ДУ "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України":

Якщо хтось з членів делегації якоїсь спортивної команди, яка дуже потужно тренувалася, яку вкладалися державні кошти як ніколи і хтось з цієї делегації, навіть супроводжуючого персоналу буде позитивним на ПЛР-тест на COVID-19 - вся команда знімається.

У Міжнародному олімпійському комітеті ж наголосили: Олімпіада відбудеться за будь-яких умов. І хоча вакцинація не є не обов'язковою, щепитися спортсменам у комітеті рекомендували наполегливо.