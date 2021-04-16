Вакцина от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca, вызывает побочный эффект в виде тромбоза в 8 раз реже, чем само заболевание COVID-19. Соответствующее заявление сделали в Оксфордском университете.

В ходе исследования стало известно, что церебральный венозный тромбоз возник у 39 из миллиона человек, переболевших COVID-19, в то же время около 5 людей из миллиона получивших прививку AstraZeneca, заболел тромбозом.

Отмечается, что риск возникновения страшного побочного эффекта распространяется и на молодых людей, младше 30 лет. 7 апреля в Европейском агентстве по лекарственным препаратам заявили, что образование тромбов провоцирует препарат именно от компании AstraZeneca.

Читайте также, AstraZeneca исследует причины тромбоза после COVID-вакцинации. Европейские регуляторы завершили оценку крайне редких случаев тромбозов у более чем 34 млн человек, вакцинированных препаратом AstraZeneca от COVID-19 в Великобритании и ЕС.

Кроме того, обнародована невероятная причина тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Стало точно известно, что причиной такого опасного явления является активизация иммунных клеток которые атакуют чужеродные, новые открытия помогут разработать эффективный препарат для борьбы с тромбозом.

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