На антиросійські санкції відреагували в НАТО. У заяві Альянс оголосив про солідарність із Вашингтоном. Наявні матеріали вказують на причетність Москви до нещодавніх кібератак на американські державні установи.

Москву вкотре засудили за отруєння опозиціонера Олексія Навального, а також за агресію проти Грузії та України. Росію закликали припинити провокації біля кордону, а також ескалацію на Донбасі та в окупованому Криму.