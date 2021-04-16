Польща оголосила російських дипломатів персонами нон грата [ Редактировать ]
Слідом за Штатами, Польща оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів - офіційно за "порушення дипломатичного статусу і діяльність на шкоду Польщі". Заяву оприлюднило польське Міністерство закордонних справ.
У ній також висловили повну солідарність із рішеннями США щодо політики стосовно Росії. У польському МЗС вже викликали посла РФ та вручили йому відповідну ноту.
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