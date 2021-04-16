Аварія потягу Інтерсіті: в Укрзалізниці назвали причину [ Редактировать ]
В Укрзалізниці назвали причину аварії потягу Інтерсіті, яка сталася наприкінці березня. Трощу спричинили грубі порушення в утриманні верхньої будови колії - йдеться у заяві компанії. Через недбалість звільнять шістьох працівників Придніпровської залізниці, серед них і менеджери.
В Укрзалізниці додали, що вже завершують рахувати збитки через аварію. Нагадаю, 29 березня між Дніпром та Запоріжжям зійшли з рейок 6 вагонів поїзда "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя. Минулося без жертв. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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