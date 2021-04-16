В Укрзалізниці назвали причину аварії потягу Інтерсіті, яка сталася наприкінці березня. Трощу спричинили грубі порушення в утриманні верхньої будови колії - йдеться у заяві компанії. Через недбалість звільнять шістьох працівників Придніпровської залізниці, серед них і менеджери.

В Укрзалізниці додали, що вже завершують рахувати збитки через аварію. Нагадаю, 29 березня між Дніпром та Запоріжжям зійшли з рейок 6 вагонів поїзда "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя. Минулося без жертв. Поліція відкрила кримінальне провадження.