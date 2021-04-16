Додаткові обмеження на Великдень готують у Києві. Як повідомив столичний очільник Віталій Кличко, спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій розробляє спеціальні протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху.

Поки що, заявив мер, говорити про поліпшення ситуації зарано. Запровадження локдауну стабілізувало ситуацію, але вона залишається складною. Нагадаю, у середу карантинні заходи столична влада продовжила до 30 квітня.