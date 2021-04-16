Студент из Владивостока не может покинуть китайское шоу Produce Camp 2021 (Chuang 2021) - аналог "Фабрики звезд". Об этом сообщает "Рен ТВ".

27-летний Влад Иванов попал в проект случайно, согласившись на предложение поработать переводчиком двоих из 90 участников. Однако продюсеры обратили внимание на его миловидную внешность и пригласили поучаствовать в реалити-шоу, которые выходит на ТВ с 17 февраля.

Влад согласился. По его словам, раньше он учился в университете Фудань, работал репетитором, переводчиком и моделью, но не добился успехов ни на одном из этих поприщ.

Иванов взял себе псевдоним Лелуш по имени персонажа аниме "Код Гиасс. Восставший Лелуш", и благодаря яркой внешности мгновенно стал звездой.

Лелуш предполагал, что его скоро выгонят с проекта, однако ни фальшивое пение, ни отсутствие пластики не помогают ему вылететь с проекта. У Влада в Китае целая армия фанатов, которые следят за ним в соцсетях и голосуют за него, несмотря ни за что.

Иванов стал заложниками своих фанатов и не может покинуть лагерь реалити-шоу на острове Хайнань без большого штрафа.

В проекте также выступал и украинец, который скоро выбыл из проекта. При этом он попросил не голосовать больше за Иванова, поскольку тот хочет домой.

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