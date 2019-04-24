Известная российская ведущая Маша Малиновская напугала поклонников внешним видом. Фанаты звезды "Фабрики звезд" с трудом узнали 38-летнюю девушку. На днях Малиновская опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

Маша изменилась до неузнаваемости. Телеведущая не только заметно похудела, но и удивила "новым" лицом. Пользователи сети уверены, что звезда обратилась к пластическому хирургу.

"Что с лицом? Она делала пластику?", "Совсем другая", "Малиновскую не узнать", "Отлично выглядите. Правда, я узнала вас не сразу", "Так сильно похудели", "Очень красивая, но какая-то ненастоящая, как восковая кукла", - пишут в комментариях.

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