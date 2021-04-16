Час для деескалації. Президент США виступив із промовою, присвяченою Росії - одразу після введення нових санкцій проти Кремля. Пригрозив новими обмеженнями, та водночас - закликав сісти за стіл переговорів. Що саме сказав глава Білого дому про Україну і що ця заява означає для Києва- мої колеги розкажуть.

Заборона американським банкам купувати російські облігації. Покарання для ЗМІ і технологічних компаній. І навіть висилка зі Штатів 10 російських дипломатів і розвідників. Нові санкції США проти Росії сколихнули міжнародну спільноту. Але згодом американський президент заявляє - прагне зменшити напругу у відносинах з Москвою.

Джо Байден, президент США:

Нині час для деескалації. Щоб рухатися вперед, потрібні дипломатія та розумний діалог. Сполучені Штати готові продовжувати діяти конструктивно в цьому напрямку. Ми працюватимемо з Росією там, де є наші інтереси. Та реагуватимемо там, де Росія намагатиметься їх порушувати.

Заклик до деескалації стосувався насамперед загострення на сході України. Джо Байден ще раз повторив те, про що кілька днів тому говорив з Володимиром Путіним телефоном.

Джо Байден, президент США:

Я висловив стурбованість щодо нарощення російських військ на українському кордоні і в окупованому Криму. Я підтвердив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. І рішуче закликав президента Росії утриматися від будь-яких військових дій.

Промова Байдена стала поясненням до нових санкцій - хоча раніше американські лідери аргументацією не переймалися. За словами президента, обмеження запровадили насамперед через кібератаки й втручання Росії у вибори. Запевняє, могли б вдарити й болючіше, та поки тиснуть на Москву стримано.

Американські аналітики обмеження назвали взагалі недостатніми. Приміром енергетичних компаній і "Північного потоку-2" вони не торкнулися. В іншому ж Байден дав знати налаштований на діалог.

Безпосередньо, у форматі саміту, зустрітися американський і російський лідери можуть уже влітку. Це ініціатива Вашингтона. Чи пристане на неї Москва, надто після санкцій - у Кремлі ще не вирішили. Поки погрожують обмеженнями у відповідь.

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Російської Федерації:

Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим. ну и еще раз скажу вам что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства.

Якщо саміт усе ж відбудеться українське питання стане на ньому одним із 1ключових. Адже до згоди тут далеко. Політологи не виключають - Росія брязкає зброєю на українському кордоні навмисне, аби залякати Сполучені Штати. А Донбас залишається відкритим фронтом для геополітичного протистояння суперників.