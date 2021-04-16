В п'ятницю ввечері, 16 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховной Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський розповів, як повинен працювати ринок землі в Україні.

"Задач декілька. Перше - є загальновідомий факт, що протягом останніх 10 років, особливо останніх 5, ринок землі у нас і так існує... Наступна річ - такий умовно скритий ринок землі стримує неймовірну кількість галузей української аграрної економіки, які не можуть і в більшості країн не розвиваються на орендованих землях", - зазначив депутат.

Сольський підкреслив: "Це проекти, які потребують великих вкладень на гектар і вони не окупаються швидко, на відміну від зернових. Саме ці проекти найбільше потребують робочих місць на гектар. Які це сфери? Практично все, що пов'язано із садівництвом, всі проекти, які вимагають вкладення в полив".

Депутат також навів простий приклад із українським борщем.

"Український борщ протягом останніх двух років виготовляється з імпортованої картоплі та буряку. Як на мене, - це приклад не відсутності дотацій, а наслідок відсутності прозорого ринку землі", - додав він.