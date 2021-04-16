У п'ятницю, 16 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов розказав, як збалансувати можливість купувати землі для українців.

"Якщо земля використовується ефективно, то її вартість буде більше. Для того, щоб вона використовувалась ефективно, потрібно, щоб були інвестиції. Вкладати інвестиції не у своє людина не буде, це ризиково", - сказав він.

Ресурс для інвестицій в ринок землі є. Він не для всіх є дешевим. Тут дійсно потрібно проголосувати законопроєкт №2194, №2195, №3205 для того, щоб збалансувати цю можливість для тих, хто є середнім і малим фермером, щоб вони мали доступ до кредитування з компенсацією відсоткової ставки. Щоб вони могли собі дозволити купити землю і, по суті, платити орендні платежі, а не всю вартість моментально.

"Тобто, є альтернативна дискусія, що треба робити земельний банк. Тут йдеться про фінансовий банк, коли держава надає по суті підтримку, і ти собі фіксуєш платежі, але знаєш, що ніхто забрати в тебе це не зможе. Коли я був міністром, я подавав, щоб відсоткова ставка була 3 -5%", - додав він.

Вартість землі буде різна в залежності від регіону. Від того, які будуть інвестиції, наскільки якісна земля, наскільки вона близька до логістики, чи легко її обробляти. Всі ці фактори впливають на вартість. Частково земля не така дорога, як би ми хотіли не через те, що на ній виробляється, а від того, що в державі є ризики. Це означає, що дисконтується земля, і це робить ії дешевше. Важливо, щоб була політична стабільність.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі.