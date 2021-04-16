В пятницу вечером, 16 апреля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич раскритиковал земельную реформу в Украине.

"Мы уходим от главного: по какой стоимости будет покупаться земля у сегодняшних землевладельцев, которых мы с таким боем обеспечили правом владеть землей и почему мы наложили мораторий на право продать эту землю? Как я уже приводил примеры, согласно критериям Всемирного банка, мы, как Украина, с самыми большими объемами чернозема, не находимся рядом с такими странами, как Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины!", - сказал депутат.

Шуфрич добавил: "То есть у нас нет сегодня стоимости земли, а то, что у людей, которые сегодня доведены до бедности "выдурят" эту землю за тысячу долларов... Людей ограбят!".

"За 10 лет стоимость аренды поднялась с 50 долларов за гектар, сейчас средняя 250 долларов за гектар. То есть рынок земли выживает. Не спешите! Давайте стабилизируем ситуацию на Донбассе, давайте решим конфликты, стабилизируем экономику и направим ее на путь развития... Когда мы это выровняем, тогда и предложим людям", - добавил депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь".