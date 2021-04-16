Радник керівника Офісу президент Тимофій Милованов під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" емоційно відреагував і покинув зі скандалом студію ток-шоу, коли обговорювалося питання про ринок землі в Україні.

"Тут говорять, що не можна взяти гроші під заставу землі. Це неправда. Можна взяти гроші під заставу землі. Тут не потрібно великого бухгалтера, не потрібно кредитної історії. Якщо хочемо залишитися в середньовіччі, коли ми працюємо в тіні, коли ми не маємо бухгалтерів, коли ми не працюємо з банківською системою. Якщо нас влаштовує те що є, то нема питань. Треба не запроваджувати ринок землі і залишати все як є. Але, потрібно розвиватися", - сказав Милованов.

Після чого учасники ток-шоу хотіли висловитися, але радник керівника Офісу президента заявив, що учасники ток-шоу говорять нісенітниці.

Народний депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко відповів Тимофію Милованову, що банки не будуть давати кредити фермерам.

"Зараз, якщо нема приватної землі, під майбутню купівлю, жоден банк не видає кредит", - відповів Вадим Івченко раднику керівника Офісу президента Милованову.

Після чого Милованов емоційно відреагував, і заначив що учасники ток-шоу кажуть неправду на всю країну.

"Продовжуйте маніпулювати", - сказав Милованов та покинув студію соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА"