Фото: приметы на 18 апреля - что нельзя делать

18 апреля верующие отмечают день Федула Ветреника. Православная церковь почитает Феодула и преподобную Феодору Солунскую. Они отличались благочестием и праведной жизнью. В народе этот праздник носит несколько названий: Федул-ветреник, Федора-ветреница.

Считается, что именно 18 апреля начинают дуть теплые весенние ветра, которые приносят достаток и удачу. Согласно приметам, люди открывали настежь все окна в доме, чтобы ветер очистил жилище от застоявшейся негативной энергии и нечистой силы.

Наши предки верили, что воздух в этот день, приносит не только тепло, но и финансовое благополучие. Говорили, если хорошо проветрить комнату в квартире или доме, это принесет много денег и счастья в семью.

Поэтому много запретов на этот день связано именно с окном.

Что нельзя делать 18 апреля

Например, нельзя плевать в окно, а также выбрасывать из него мусор, окурки, ведь таким образом вы можете попасть в ангела Господня, который в этот день наблюдает за всеми через окно.

Запрещается держать окна закрытыми, их необходимо открыть как можно шире, чтобы по комнатам гулял сквозняк и выгонял из дома все болезни.

Нельзя через окно впускать и выпускать из дома кошку. Согласно приметам, если нарушить данный запрет, то вы можете быть обворованы.

Нельзя, чтобы в этот день на окнах были пятна. Их необходимо тщательно вымыть, тогда в доме будет тепло и любовь, а все темные силы, которые могли спрятаться в углах, исчезнут.

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Приметы на 18 апреля

Птицы гнезда с солнечной стороны вьют – к холодному лету.

Днем жарко, а ночью прохладно – к ясной погоде.

Из березы сока много течет – лето будет дождливое.

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