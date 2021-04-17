В Україні інфікувались на COVID-19 майже 15 тисяч жителів [ Редактировать ]
COVID-19 статистика на сьогодні така: майже 15 тисяч нових випадків інфікування. ПЛР-тестів при цьому зробили більше ніж ста п'яти тисячам українців. Одужали майже 10 тисяч. Померли 440 людей.
У лідерах за кількістю хворих традиційно Київ, Харківська, Дніпропетровська, Одеська області. Щепили впродовж доби 13 тисяч українців. Усього від початку імунізації - вакцинованих уже майже 446 тисяч. Із них другу дозу препарату отримали п'ятеро людей.
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