І першу дозу китайського "Коронаваку" сьогодні отримали поліцейські, нацгвардійці та прикордонники. Щеплювали правоохоронців на військовій базі Нацгвардії. Хто першим із них підставив своє плече й чи багато було охочих - Олена Логінова розкаже.

Пункт вакцинації розгорнули в аеропорту "Київ". На авіаційній базі Нацгвардії. Охочих поліцейських отримати вакцину проти Ковіду - зо два десятки. Приклад підлеглим подає керівництво. Першим плече під укол підставляє начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко. Рішуче й без вагань.

Андрій Крищенко, начальник ГУ Національної поліції в місті Києві:

Вакцинація, як і ізоляція як і дотримання правил гігієни - це фактично найефективніший і найдієвіший спосіб унеможливити зараження Сьогодні будуть перші поліцейські - це ті які несуть службу в аеропорту Жуляни, на залізничному вокзалі - фактично там де великі скупчення людей, приїздять і прилітають з багатьох країн світу.:

Ампули з вакцинами від COVID-19 в оцих синіх боксах-холодильниках. Щеплюють українських правоохоронців китайським "Короноваком". Першу дозу, окрім поліцейських, отримали нацгвардійці, прикордонники та рятувальники. І так кожного наступного дня - формуватимуть чергу.

Денис Трегуб, начальник медичного управління ГУ Національної гвардії України:

Планується у всіх підрозділах провести вакцинацію. Вакцина щойно отримана, вона розповсюджена по всій території по всім структурним підрозділам буде складений графік за яким всі отримають свою дозу вакцини. Робота проводиться роз'яснювальні заходи, агітація, і доведення інформації про важливість вакцинації.

Але ніхто нікого не примушує до щеплення, кажуть керівники відомств. Справа добровільна.

Юрій Бажан, співробітник ГУ Нацполіції міста Києва:

Я з першого дня для себе прийняв рішення, що буду вакцинуватися. Не важливо яка вона китайська чи іншого виробника, але потрібно вакцинуватися. Я вже перехворів коронавірусом, але антитіл у мене вже на сьогоднішній день немає і тому є велика ймовірність, що я захворію.

Сергій на службі в Нацгвардії. Каже на коронавірус не хворів. А після щеплення сподівається на стійкий імунітет.

Сергій Гаврилюк, боєць Національної гвардії України:

Звичайно є хвилювання, вакцинування це вже є багато років панацея для населення проти захворювань таких, пандемій.

Усім, хто сьогодні вакцинувався, за другою ін'єкцією приходити за три тижні. Дозу "Коронаваку" за ними резервують автоматично. Бо замінювати цю вакцину іншою не можна.