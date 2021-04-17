Прокуратура звинувачує держсекретаря США у зловживанні владою [ Редактировать ]
Колишній держсекретар США Майк Помпео потрапив у скандал. Прокуратура стверджує, що той незаконно використав гроші платників податків.
Помпео разом із дружиною неодноразово зверталися до підлеглих із особистими дорученнями - вигуляти собаку, забронювати столик у ресторані чи надіслати комусь листівку. Таких випадків було понад сто. Водночас адвокат експосадовця називає це - дріб'язковими скаргами.
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