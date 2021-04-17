На Закарпатті цвіте найстаріша в Україні плантація кизилу. Закладена ще в 14 столітті, вона досі милує око й дарує врожай. Однак, як часто буває в Україні, не має належного догляду. Чому? - Дізнавалася Мар'яна Мартин.

Його їдять, ним лікуються, милуються, а ще про нього складають пісні.

Ой деренка дереночка, деренка косиця. Та ко її плоди любить має гарні лиця.

"Деренко" - так називають кизилові дерева жителі села Черна. Тут, на Закарпатті, його плантація чи не найбільша та найстаріша в Україні. На п'ятнадцяти гектарах її заклали ще в чотирнадцятому столітті, коли вирував черевний тиф. Кажуть, що цю смертельну недугу тут здолали за допомогою кизилу.

Василь Івашко, краєзнавець села Черна:

Кизил має таку енергетику, яка зганяє не тільки фізичні ай і духовні. Інколи коли в людини не впорядку з психікою то водили її сюди.

А ще жінки заморожують ягоди кизилу, роблять із них закарпатський леквар, сиропи, приправи до м'яса, вино. І вірять, що чудо-напій із кизилу:

Любов Мушка, жителька села Черна:

Звари чоловікові файного токану з бринзов, кіть є мало солонини туди, дай йому мало настоянки. Буде кажу і робити, і любити тя.

Кизилове деревце є в кожному дворі Черни. Саме тому, переконані жителі, місцеві рідко хворіють на COVID-19.

Ірина Росоха, жителька села Черна:

Його давно використовували для дезінфекції всього організму, так само тепер при ковіду його використовують, дуже він лічебний лікувальна рослина.

Жінки Черни віками за допомогою кизилу підтримують красу. Настоянками на корінні миють волосся, з ягід роблять лосьйони для обличчя. А з цвіту - смачний та корисний чай.

Тетяна Тотар, жителька села Черна:

Деренка ще корсина для дівчат і молодих породіль, які хочуть народжувати гарних молоденьких діточок.

Однак нині жителі Черни занепокоєні, бо дерев із роками стає дедалі менше. А все через неналежний догляд.

Василь Івашко, краєзнавець села Черна:

Ось це через 2 неділі появляться декілька десятків мільйонів таких сходжень кизилу з насіння, але доля цього сходження буде приречена на загибель, цим ніхто не займається.

Щоб урятувати деренову плантацію, селяни готують звернення до лісництва, аби її передали у власність громади. Переконують: мають і фахівців, і охочих доглядати кущі.

Степан Дьордяй, староста села Черна:

Є люди які вже працювали в цій сфері, потрібно розвивати туризм. Воно находиться в дуже красивому місці.

Зараз плантація кизилу саме цвіте. Тонкий аромат жовтих квітів приваблює й зачаровує.